Ridley Scott ha rifiutato un progetto Disney: "Non faccio film di maghi" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ridley Scott ha svelato che la Disney gli ha chiesto di dirigere un film, ma lui ha respinto l'offerta perché non dirige film su maghi. Ridley Scott si è dilettato in molti generi durante i suoi cinquant'anni di carriera, dai film storici alla fantascienza. Ma Scott non dirige i film di maghi, come ha spiegato a Disney che gli aveva fatto un'offerta. In un nuovo profilo su The Hollywood Reporter, Ridley Scott ha ricordato un incontro con la Disney dopo che il gigante dell'intrattenimento ha acquisito la Fox. Scott aveva già alle spalle una lunga storia di collaborazione con la Fox, ma la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha svelato che lagli ha chiesto di dirigere un, ma lui ha respinto l'offerta perché non dirigesusi è dilettato in molti generi durante i suoi cinquant'anni di carriera, daistorici alla fantascienza. Manon dirige idi, come ha spiegato ache gli aveva fatto un'offerta. In un nuovo profilo su The Hollywood Reporter,ha ricordato un incontro con ladopo che il gigante dell'intrattenimento ha acquisito la Fox.aveva già alle spalle una lunga storia di collaborazione con la Fox, ma la ...

House of Gucci: Jared Leto vuole fare un prequel con Al Pacino Un prequel di House of Gucci ? Jared Leto ci sta seriamente pensando! Jared Leto ha attirato l'attenzione di critica e pubblico con la sua performance in House of Gucci , l'ultimo film di Ridley Scott in cui ha interpretato Paolo Gucci, al fianco di tantissime altre star di Hollywood, incluso l'iconico Al Pacino. L'attore premio Oscar ( Dallas Buyers Club ) si è trasformato - sotto ...

House of Gucci: Jared Leto vuole fare un prequel con Al Pacino Un prequel di House of Gucci? Jared Leto ci sta seriamente pensando ed è pronto a fare il bis insieme ad Al Pacino!

