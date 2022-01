Riconoscete i due bambini nella foto? Sono due famosi volti della Tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Riuscite a riconoscere i due bambini nella foto d’epoca? Si tratta di due amati volti della Tv che nella realtà Sono zio e nipote. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Fonte foto InstagramI due a quanto pare Sono stati legatissimi fin da piccoli e hanno uno splendido rapporto, che è cresciuto e si è consolidato nel tempo. Lui oggi è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, lo zio un amato volto del piccolo schermo noto per la sua eleganza e per la sua ironia. Scopriamo insieme di chi si tratta. Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione attualmente in onda del GF vip è sicuramente Barù. Quest’ultimo per chi non lo sapesse è Gherardo Gaetani, nipote del personaggio televisivo Costantino ... Leggi su chenews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Riuscite a riconoscere i dued’epoca? Si tratta di due amatiTv cherealtàzio e nipote. Ecco tutto quello che c’è da sapere. FonteInstagramI due a quanto parestati legatissimi fin da piccoli e hanno uno splendido rapporto, che è cresciuto e si è consolidato nel tempo. Lui oggi è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip, lo zio un amato volto del piccolo schermo noto per la sua eleganza e per la sua ironia. Scopriamo insieme di chi si tratta. Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione attualmente in onda del GF vip è sicuramente Barù. Quest’ultimo per chi non lo sapesse è Gherardo Gaetani, nipote del personaggio televisivo Costantino ...

