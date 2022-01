Riccardo Cocciante non ha dubbi: “I Måneskin si prendono questa responsabilità, hanno coraggio: rompono il sistema” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna Notre Dame de Paris in Italia. Con il cast originale, Lola Ponce e Giò di Tonno. A parlarne con Vanity Fair non può essere che Riccardo Cocciante che racconta prima di tutto l’idea: “È nato tutto al di fuori di ogni intervento esterno. Io e l’autore delle liriche originali Luc Plamondon abbiamo scritto tutta l’opera senza che nessuno avesse sentito un’aria. Non l’abbiamo fatto “per qualcuno”. Non avevamo nemmeno l’idea di farne uno spettacolo. Questi tipi di show, di solito, vengono richiesti da un produttore. Invece, nel nostro caso, lo abbiamo fatto per noi”. La genesi di questo spettacolo longevo e apprezzato in tutto il mondo, la volontà di “andare verso la gente, in mezzo alla gente. Anche negli stadi, se possibile. Non ho l’ambizione di andare nei teatri d’élite. E poi avere grandi spazi permette di avere un biglietto che costa meno. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna Notre Dame de Paris in Italia. Con il cast originale, Lola Ponce e Giò di Tonno. A parlarne con Vanity Fair non può essere cheche racconta prima di tutto l’idea: “È nato tutto al di fuori di ogni intervento esterno. Io e l’autore delle liriche originali Luc Plamondon abbiamo scritto tutta l’opera senza che nessuno avesse sentito un’aria. Non l’abbiamo fatto “per qualcuno”. Non avevamo nemmeno l’idea di farne uno spettacolo. Questi tipi di show, di solito, vengono richiesti da un produttore. Invece, nel nostro caso, lo abbiamo fatto per noi”. La genesi di questo spettacolo longevo e apprezzato in tutto il mondo, la volontà di “andare verso la gente, in mezzo alla gente. Anche negli stadi, se possibile. Non ho l’ambizione di andare nei teatri d’élite. E poi avere grandi spazi permette di avere un biglietto che costa meno. ...

RadioDueLaghi : Proseguono gli apprezzamenti internazionali per i Maneskin, che ora ricevono parole di elogio da parte di Avril Lav… - FQMagazineit : Riccardo Cocciante non ha dubbi: “I Måneskin si prendono questa responsabilità, hanno coraggio: rompono il sistema” - sonikmusicnet : Ora in onda: Riccardo Cocciante - Tellement - rtl1025 : ?? “Il problema era trovare un produttore per '#NotreDamedeParis'. Le cose un po’ diverse sono sempre un po’ diffici… - GammaStereoRoma : Rino Gaetano - A mano a mano (con Riccardo Cocciante e New Perigeo) -