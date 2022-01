Report | Lotito ha provato a comprare Alitalia con una garanzia bancaria pezzotta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Quando si dice “fare carte false”. Nel luglio 2019 Claudioprovò ad acquistare il 37,5% della New, la nuova società partecipata anche da Ferrovie che avrebbe gestito la compagnia aerea nazionale, poi fallita e sostituita come vettore nazionale da Ita. Ha una passione per l’aviazione,. Il presidente della Lazio offrì 375 milioni di euro, presentando una lettera del Banco Santander a. Quella lettera era falsa. Lo svela un’inchiesta di, ripresa da Repubblica. “– racconta l’inchiesta – è un imprenditore cui piacciono le sfide e ha dimostrato anche di poterle dominare. È convinto di poter risanare. Presenta la sua offerta; advisor di Ferrovie è Mediobanca. Mediobanca chiede aquanto vuole ...

E i rapporti dicon la politica?cercherà di fare luce sulla vicenda.Durante la trasmissione, incalzato dadice: 'Non c'è nessun problema anche perché io ho dato incarico per poter fare questa cosa a una struttura. Benissimo sarà un documento falso, ...Stasera il programma di Raitre parla dell'offerta presentata dal presidente biancoceleste per l'acquisto di New Alitalia e di un ...Come ogni lunedì torna l’appuntamento su Rai 3 con Report, il programma di approfondimento, con servizi e inchieste, condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci, Report, anticipazioni 17 gennaio 2022: l ...