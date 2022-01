Renzi: «Berlusconi? Non lo sento da 7 anni ma non ha i numeri per il Quirinale. Ok a un governo dei leader» (Di lunedì 17 gennaio 2022) È chiaro che Berlusconi non ha i numeri per andare al Quirinale. E allora meglio un patto con il centrodestra su un altro nome. E un governo con i leader di partito dentro. Parola di Matteo Renzi, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il leader di Italia viva punta il dito sullo scouting del Cavaliere attraverso Sgarbi: «Questi show telefonici squalificano la politica sia quando lo fa Conte sia quando lo fa Berlusconi. Torniamo alla sana politica e troviamo un nome di prestigio per l’Italia, in patria e all’estero». Renzi dice che non sente Berlusconi «da sette anni, da quando lui ha rotto con me perché abbiamo scelto Mattarella. Sette anni dopo non mi aspetto un ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) È chiaro chenon ha iper andare al. E allora meglio un patto con il centrodestra su un altro nome. E uncon idi partito dentro. Parola di Matteo, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ildi Italia viva punta il dito sullo scouting del Cavaliere attraverso Sgarbi: «Questi show telefonici squalificano la politica sia quando lo fa Conte sia quando lo fa. Torniamo alla sana politica e troviamo un nome di prestigio per l’Italia, in patria e all’estero».dice che non sente«da sette, da quando lui ha rotto con me perché abbiamo scelto Mattarella. Settedopo non mi aspetto un ...

Advertising

fattoquotidiano : BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO, GRAZIE Trentunesima puntata. “Pagò Cosa Nostra” - Il Patto del Nazareno fra B. e Matte… - lorepregliasco : Quirinale: Renzi, pronti a votare candidato centrodestra ma non Berlusconi Interessante! - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi chiama gli ex grillini: “Sono quello del bunga bunga”. Sgarbi: “Renzi lo vota in cambio del p… - cesarebrogi1 : Il Quirinale e le trame di Renzi e Salvini - kontross : RT @ferrandomau: @kiara86769608 E soprattutto chiarire che #Casellati, #Cartabia, Gianni #Letta, #Bonino et similia sono irricevibili succe… -