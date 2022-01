Renato Pozzetto | La satira? Ho evitato il tema più pericoloso | ma molti colleghi sono stati strumentalizzati

(Di lunedì 17 gennaio 2022)ha recentemente ammesso di averquello che ha definito come il 'più', durante la sua carriera, al fine di non essere strumentalizzato., recentemente intervistato durante un "viaggio" de "L'autostoppista" di Igor Righetti, che va in onda dal martedì al giovedì su Rai Isoradio, ha parlato di come abbiaquello che considera essere ilpiùdurante la sua lunga carriere, rivelando che, a suo modo di vedere,dei suoiha esordito dichiarando: "Non guardo mai i miei film e non vado al cinema da ...

LavoroLazio_com : Rai Isoradio, Renato Pozzetto a “L’autostoppista” di Igor Righetti: “Non guardo... - dddtriple1 : @AlessandraOdri Renato Pozzetto doveva essere la sua ispirazione - sanfolle : Vivi nel buco... Renato pozzetto lo aveva sdoganato già 30 anni fa... - sanfolle : @Emilystellaemi2 Renato pozzetto lo aveva sdoganato già 30 anni fa in RAGAZZO DI CAMPAGNA?? - Arriso2 : @GaspareStabile @Emilystellaemi2 Modello in un vecchio film di Renato Pozzetto negli anni 80...??????...in questo mome… -

Durante il suo viaggio,ha rivelato: 'Non guardo mai i miei film e non vado al cinema da quarant'anni. Non mi piaccio tanto, non so se accade a tutti, ma quando recito penso di essere ...Durante il suo viaggio,ha rivelato: "Non guardo mai i miei film e non vado al cinema da quarant'anni. Non mi piaccio tanto, non so se accade a tutti, ma quando recito penso di ...Renato Pozzetto ha recentemente ammesso di aver evitato quello che ha definito come il 'tema più pericoloso', durante la sua carriera, al fine di non essere strumentalizzato. Renato Pozzetto, recentem ...Sembravano “Le comiche” di Paolo Villaggio e Renato Pozzetto e invece era tutto vero. Il debito degli ex gestori piscina?