Referendum Serbia: sì alla depoliticizzazione della magistratura (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Serbia ha votato sì al Referendum sulla depoliticizzazione delle nomine di giudici e pubblici ministeri. Il presidente Aleksandar Vucic ha affermato che l’esito positivo è un passo in avanti per rafforzare lo staro di diritto. Referendum Serbia: cos’è successo? I cittadini serbi hanno votato a favore del Referendum costituzionale. Con circa il 60,5% dei Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laha votato sì alsulladelle nomine di giudici e pubblici ministeri. Il presidente Aleksandar Vucic ha affermato che l’esito positivo è un passo in avanti per rafforzare lo staro di diritto.: cos’è successo? I cittadini serbi hanno votato a favore delcostituzionale. Con circa il 60,5% dei

Advertising

Billa42_ : Referendum Serbia: sì alla depoliticizzazione della magistratura - periodicodaily : Referendum Serbia: sì alla depoliticizzazione della magistratura #serbia #referendum @Billa42_ - Bigalfry : In Serbia è passato il referendum che chiedeva maggiore indipendenza del sistema giudiziario, requisito richiesto p… - ComVentotene : RT @ilpost: In Serbia è passato il referendum che chiedeva maggiore indipendenza del sistema giudiziario, requisito richiesto per entrare n… - Zingariuosa : RT @ilpost: In Serbia è passato il referendum che chiedeva maggiore indipendenza del sistema giudiziario, requisito richiesto per entrare n… -