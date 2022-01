Red Canzian ricoverato in ospedale: le condizioni dell’ex volto dei Pooh e la causa del ricovero (Di lunedì 17 gennaio 2022) Red Canzian ricoverato in ospedale: la notizia di poche ore fa, che riguarda l’ex volto storico dei Pooh, è stata seguita da un aggiornamento sulle sue condizioni di salute e sulla causa del ricovero. L’artista sarebbe in cura presso il Ca’ Foncello di Treviso. Red Canzian ricoverato in ospedale Il ricovero di Red Canzian a Treviso sarebbe dovuto a una grave infezione che avrebbe rischiato di provocare una setticemia. Secondo quanto riferito da Ansa e Adnkronos, a renderlo noto sarebbe stato lo stesso artista ed ex volto dei Pooh. Il musicista ne avrebbe parlato in un videomessaggio trasmesso a conclusione dello spettacolo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Redin: la notizia di poche ore fa, che riguarda l’exstorico dei, è stata seguita da un aggiornamento sulle suedi salute e sulladel. L’artista sarebbe in cura presso il Ca’ Foncello di Treviso. RedinIldi Reda Treviso sarebbe dovuto a una grave infezione che avrebbe rischiato di provocare una setticemia. Secondo quanto riferito da Ansa e Adnkronos, a renderlo noto sarebbe stato lo stesso artista ed exdei. Il musicista ne avrebbe parlato in un videomessaggio trasmesso a conclusione dello spettacolo ...

