Red Canzian ricoverato d’urgenza in ospedale | il motivo e come sta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Redinsta Il componente dei Pooh, Red, è stato in queste ore portatoall’. Ma partiamo dall’inizio per spiegare con esattezza le dinamiche dell’accaduto. Il cantante ha perso l’anteprima dello spettacolo teatrale “Casanova Opera Pop” sul quale lavorava da tre anni e probabilmente dovrà mancare anche il giorno L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

Da www.ilgiorno.itL'ex PoohCanzianè ricoverato all'ospedale Cà Foncello di Treviso per una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. A renderlo noto lo stesso bassista con un video messo ..., infezione al cuore: come sta?/ Il figlio Phil Mer: "Percorso lungo" ANNA FRANK FU TRADITA DA UN NOTAIO EBREO: ECCO COSA ACCADDE Alla fine si è giunti alla conclusione che a tradire Anna ...Migliorano le condizioni dell’ex Pooh colpito nei giorni scorsi da un’infezione al cuore e ricoverato a Treviso. La moglie Bea Niederwieser: «Sta migliorando ma per un po’ di tempo non potrà salire su ...Red Canzian, storico componente dei Pooh, è stato ricoverato in ospedale d'urgenza. Andiamo a vedere come sta.