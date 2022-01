Red Canzian, l’ex bassista dei Pooh costretto al ricovero: una brutta infenzione cardiaca | Ecco come sta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Red Canzian non sarà presente alla prima del suo spettacolo a causa di una brutta infezione. Ecco il motivo del suo ricovero e come sta ora. Red Canzian è un cantante e musicista che ha fatto la storia della musica italiana insieme al gruppo con cui ha condiviso anni di esperienza. Stiamo parlando dei Pooh che hanno alle spalle moltissimi successi e hit che li hanno resi famosi e un punto di riferimento per moltissime band a seguire. Red Canzian a un evento – Getty ImagesNel 2020 il gruppo ha subito una grave perdita. Infatti, è venuto a mancare il batterista e compositore Stefano D’Orazio a causa di alcune complicazioni dopo aver contratto il Covid-19. Tuttavia, per la band sembra non esserci pace, perché ora c’è un altro membro che ... Leggi su topicnews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Rednon sarà presente alla prima del suo spettacolo a causa di unainfezione.il motivo del suosta ora. Redè un cantante e musicista che ha fatto la storia della musica italiana insieme al gruppo con cui ha condiviso anni di esperienza. Stiamo parlando deiche hanno alle spalle moltissimi successi e hit che li hanno resi famosi e un punto di riferimento per moltissime band a seguire. Reda un evento – Getty ImagesNel 2020 il gruppo ha subito una grave perdita. Infatti, è venuto a mancare il batterista e compositore Stefano D’Orazio a causa di alcune complicazioni dopo aver contratto il Covid-19. Tuttavia, per la band sembra non esserci pace, perché ora c’è un altro membro che ...

