Real Madrid, Ancelotti: “I miei giocatori sono proprio brutti…” | VIDEO (Di lunedì 17 gennaio 2022) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha usato una metafora curiosa per spiegare la fame dei suoi calciatori dopo la vittoria in Supercoppa Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Carlo, allenatore del, ha usato una metafora curiosa per spiegare la fame dei suoi calciatori dopo la vittoria in Supercoppa

Advertising

DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - Eurosport_IT : IL REAL VINCE LA SUPERCOPPA DI SPAGNA ?????? Ancelotti vince il primo trofeo dal ritorno a Madrid battendo 2-0 l'Athl… - DiMarzio : Allegri-Real Madrid era tutto fatto. Mancava solo la firma e all’ultimo il ripensamento. I retroscena ????… - Stefano88162581 : @ilciccio67 @Alex_Michel82 Fretta di crescere? Infatti bisogna farlo con testa.. e pensare che non poteva diventare… - statodelsud : Il Real Madrid vince la Supercoppa spagnola: 20° trofeo per Ancelotti -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Morata non è diventato Morata perché tiene gli occhi belli ... il fatto che il centravanti della Nazionale spagnola - già, il centravanti della Nazionale spagnola - abbia vestito le prestigiosissime maglie del Real Madrid, del Chelsea, dell'Atletico e della ...

Il Real vince la Supercoppa di Spagna: guarda la vittoria sull'Athletic Il Real Madrid ha battuto per 2 - 0 l'Athletic Bilbao nella finale di Supercoppa di Spagna, aggiudicandosi così il trofeo. Sul tabellino dei marcatori Luka Modri e Karim Benzema, autori dei due gol. ...

"Hazard vuole lasciare il Real Madrid a gennaio" Corriere dello Sport "Hazard vuole lasciare il Real Madrid a gennaio" Secondo i media in Belgio il giocatore starebbe pensando di lasciare la capitale spagnola in quanto vorrebbe cercare di rilanciare la propria carriera ...

Real Madrid, clamoroso dal Belgio: "Hazard vuole lasciare i blancos ora" Il giocatore belga vorrebbe lasciare la città madrilena per cercare di rilanciarsi. Era arrivato a Madrid come sostituto di Cristiano Ronaldo ...

... il fatto che il centravanti della Nazionale spagnola - già, il centravanti della Nazionale spagnola - abbia vestito le prestigiosissime maglie del, del Chelsea, dell'Atletico e della ...Ilha battuto per 2 - 0 l'Athletic Bilbao nella finale di Supercoppa di Spagna, aggiudicandosi così il trofeo. Sul tabellino dei marcatori Luka Modri e Karim Benzema, autori dei due gol. ...Secondo i media in Belgio il giocatore starebbe pensando di lasciare la capitale spagnola in quanto vorrebbe cercare di rilanciare la propria carriera ...Il giocatore belga vorrebbe lasciare la città madrilena per cercare di rilanciarsi. Era arrivato a Madrid come sostituto di Cristiano Ronaldo ...