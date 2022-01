Real Betis vs Alaves: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Real Betis cercherà di sfruttare la sua drammatica vittoria in Copa del Rey sul Siviglia quando continuerà la sua campagna nella Liga in casa contro l’Alaves martedì 18 gennaio. La squadra di casa è attualmente terza nella massima serie spagnola, vantando 34 punti nelle prime 20 partite, mentre Alaves è 18°, avendo raccolto solo 17 punti nelle 20 partite di campionato di questa stagione. Il calcio di inizio di Real Betis vs Alaves è previsto alle 20 Prepartita Real Betis vs Alaves: a che punto sono le due squadre? Real Betis Il Betis è arrivato da un gol in meno per battere i rivali del Siviglia negli ottavi di finale della Copa del Rey, con la partita che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilcercherà di sfruttare la sua drammatica vittoria in Copa del Rey sul Siviglia quando continuerà la sua campagna nella Liga in casa contro l’martedì 18 gennaio. La squadra di casa è attualmente terza nella massima serie spagnola, vantando 34 punti nelle prime 20 partite, mentreè 18°, avendo raccolto solo 17 punti nelle 20 partite di campionato di questa stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè arrivato da un gol in meno per battere i rivali del Siviglia negli ottavi di finale della Copa del Rey, con la partita che ...

