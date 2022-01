Ratto alla Francesca Morvillo, i genitori indignati “disinfestazione o non li portiamo (VIDEO) (Di lunedì 17 gennaio 2022) MONREALE – All’uscita dalla scuola Francesca Morvillo, i genitori che aspettavano i propri figli terminassero le lezioni hanno avuto una spiacevole sorpresa. Ad attendere il suono della campanella con loro c’era anche un topo di notevoli dimensioni. La presenza del roditore ha turbato non poco gli animi dei genitori. Quei pochi, che nelle ultime ore si (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 17 gennaio 2022) MONREALE – All’uscita dscuola, iche aspettavano i propri figli terminassero le lezioni hanno avuto una spiacevole sorpresa. Ad attendere il suono della campanella con loro c’era anche un topo di notevoli dimensioni. La presenza del roditore ha turbato non poco gli animi dei. Quei pochi, che nelle ultime ore si (Monrealelive.it)

