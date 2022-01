Rasi: «La quarta dose? Non ha senso mantenere il sistema immunitario sempre attivato» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il professor Guido Rasi, ex Ema e oggi consigliere del commissario Figliuolo, dice in un’intervista a Repubblica che la quarta dose di vaccino contro il Coronavirus potrebbe non servire. Ed è scettico anche sulla possibilità di un richiamo permanente dei vaccini: «Non ha senso mantenere il sistema immunitario continuamente attivato. Abbiamo una memoria che ci aiuta anche quando gli anticorpi calano. Forse non sarà in grado di evitare l’infezione, ma la malattia grave sì. E per il futuro sarebbe meglio elaborare una nuova risposta, più strutturata, piuttosto che continuare a organizzare vaccinazioni di massa in regime di emergenza». Per Rasi la quarta dose attualmente «ci pone più domande che ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il professor Guido, ex Ema e oggi consigliere del commissario Figliuolo, dice in un’intervista a Repubblica che ladi vaccino contro il Coronavirus potrebbe non servire. Ed è scettico anche sulla possibilità di un richiamo permanente dei vaccini: «Non hailcontinuamente. Abbiamo una memoria che ci aiuta anche quando gli anticorpi calano. Forse non sarà in grado di evitare l’infezione, ma la malattia grave sì. E per il futuro sarebbe meglio elaborare una nuova risposta, più strutturata, piuttosto che continuare a organizzare vaccinazioni di massa in regime di emergenza». Perlaattualmente «ci pone più domande che ...

