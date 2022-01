Ranieri: "In Italia gli allenatori sono come i gelati..." (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'allenatore del Watford, Claudio Ranieri, risponde così a una domanda sull'esonero di Benitez dall'Everton Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'allenatore del Watford, Claudio, risponde così a una domanda sull'esonero di Benitez dall'Everton

Advertising

zazoomblog : Ranieri: In Italia gli allenatori sono come i gelati... - #Ranieri: #Italia #allenatori - Milannews24_com : #Ranieri: «In Italia cambiamo allenatori come fossero gelati» - CalcioNews24 : #Ranieri sugli esoneri: «In Italia cambiamo allenatori come fossero gelati» - Nicola91911 : @ilgladiatore36 @pisto_gol Il campionato più difficile al mondo l ha vinto pure Ranieri.... Ci andre piano a defini… - pablolarah : Watched: ?? È stata la mano di Dio Director: Paolo Sorrentino (IG paolosorrentino_real ) ??: Filippo Scotti (IG… -