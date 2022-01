Ranieri | «Benitez esonerato? In Italia cambiano gli allenatori come gelati»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Watford Claudio, in conferenza stampa, ha parlato dell’esonero didall’Everton. Le sue parole: «Non cambia mai niente al mondo: quando una squadra non rispondeil club vorrebbe, è l’allenatore che cambia vita. È così dappertutto, inmolto di più, ma anche in Spagna, in Francia, in ogni Paese. Rafa? Ha la giusta esperienza. Non ha potuto fare campagna acquisti, perché è arrivato dopo Ancelotti, e quindi non ha fatto lui la squadra. Ha trovato una squadra e ha cercato di fare del suo meglio. Forse in Inghilterra non siete abituati a queste cose, ma incambiamo glise fossero». L'articolo proviene da Calcio News 24.