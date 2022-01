Ragusa: "Senza vaccino in gravidanza rischio di perdere il bambino e parti pretermine" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le donne non vaccinate che contraggono il Covid in gravidanza hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi della malattia, e corrono anche un rischio molto più alto di perdere il bambino. È quanto emerge dai dati di un nuovo studio condotto in Scozia dall’Università di Edimburgo e pubblicato sulla rivista Nature Medicine. La dottoressa Sarah Stock, specialista in medicina materno-fetale e prima autrice dello studio, assieme al suo team, ha analizzato i dati raccolti su donne che avevano contratto il virus durante la gravidanza, in Scozia. Il campione analizzato comprende tutte le donne incinte o rimaste incinte dal primo marzo 2020 fino alla fine di ottobre 2021. 144.546 le gravidanze monitorate, in 130.875 donne. L’analisi ha mostrato che il periodo con maggior rischio di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le donne non vaccinate che contraggono il Covid inhanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi della malattia, e corrono anche unmolto più alto diil. È quanto emerge dai dati di un nuovo studio condotto in Scozia dall’Università di Edimburgo e pubblicato sulla rivista Nature Medicine. La dottoressa Sarah Stock, specialista in medicina materno-fetale e prima autrice dello studio, assieme al suo team, ha analizzato i dati raccolti su donne che avevano contratto il virus durante la, in Scozia. Il campione analizzato comprende tutte le donne incinte o rimaste incinte dal primo marzo 2020 fino alla fine di ottobre 2021. 144.546 le gravidanze monitorate, in 130.875 donne. L’analisi ha mostrato che il periodo con maggiordi ...

