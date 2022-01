Ragazza campana morta a casa di un pusher | soccorsi 24 ore dopo Lui | «Pensavo dormisse»

(Di martedì 18 gennaio 2022) «Andrò fino in fondo a questa storia, se ci sono colpevoli per la morte di mia figlia devono pagare. Sarà il mio scopo nella vita, da papà e da ex poliziotto»....

Una morte ancora avvolta nel mistero quella di Vanessa Bruno, influencer italo brasiliana residente a Vicenza ma cresciuta ad Alvignano, in provincia di Caserta. Laè stata trovata morta sul divano nell'abitazione di un suo conoscente. Il decesso è avvenuto lo scorso 8 gennaio, ma la notizia è stata diffusa nelle scorse ore da Valentino Gonzato de Il ...Ad Alvignano Intanto ad Alvignano, dove la giovane era cresciuta prima di trasferirsi a Vicenza, e dove vivono i genitori della, è già stata organizzata una messa in suffragio per sabato ...«Andrò fino in fondo a questa storia, se ci sono colpevoli per la morte di mia figlia devono pagare. Sarà il mio scopo nella vita, da papà e da ex ...«Andrò fino in fondo a questa storia, se ci sono colpevoli per la morte di mia figlia devono pagare. Sarà il mio scopo nella vita, ...