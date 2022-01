Rafa Nadal parla di Djokovic: “La giustizia ha parlato, quindi tutto giusto…” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il caso Novak Djokovic ha sventrato in due il mondo del tennis e lo sport internazionale. Il tennista serbo, numero uno del Ranking mondiale e favorito assoluto per la vittoria del primo Slam, non è riuscito a vincere il ricorso contro la decisione di espulsione attuata dal Governo australiano. Niente Australian Open, quindi, e addio alla terra dei canguri. Su questa questione davvero singolari, in tempi in cui i contagi sono nettamente in aumento, si è espresso anche Rafa Nadal. Le parole di Rafa Nadal sul caso Novak Djokovic Ecco cosa ha detto l’ex numero uno del Ranking mondiale del tennis, e leggenda ancora in attività di questo sport così seguito, sulla questione che ha visto come protagonista assoluto (in negativo) Novak Djokovic che è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il caso Novakha sventrato in due il mondo del tennis e lo sport internazionale. Il tennista serbo, numero uno del Ranking mondiale e favorito assoluto per la vittoria del primo Slam, non è riuscito a vincere il ricorso contro la decisione di espulsione attuata dal Governo australiano. Niente Australian Open,, e addio alla terra dei canguri. Su questa questione davvero singolari, in tempi in cui i contagi sono nettamente in aumento, si è espresso anche. Le parole disul caso NovakEcco cosa ha detto l’ex numero uno del Ranking mondiale del tennis, e leggenda ancora in attività di questo sport così seguito, sulla questione che ha visto come protagonista assoluto (in negativo) Novakche è ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'L'#AustralianOpen è molto più importante di qualunque giocatore'. Sono le parole di Rafa #Nadal sulla situazione… - ElenaPanisi : Non conosco nessun Nadal... conosco solo un certo Rafa Dopal... - mm_nurita : @TgLa7 Tranquilli Rafa Nadal ci sarà ?? - mlpedo : RT @SN4IFUN: ?? #RafaelNadal non è mai stato particolarmente fortunato agli #AustralianOpen, ma vediamo come potrà essere il suo cammino dan… - LlgRick : Iniziamo bene con le vittorie di Naomi, Matteo, Rafa e Maria insieme a quelle delle italiane Giorgi, Bronzetti e Tr… -