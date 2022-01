Quirinale: Salvini, prima del 24 gennaio decisione su candidato centrodestra. Le posizioni dei partiti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il centrodestra insiste sul nome di Berlusconi anche se, come fa il governatore della Liguria Giovanni Toti, alla fine non esclude che la candidatura rifugio sia quella di Mario Draghi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilinsiste sul nome di Berlusconi anche se, come fa il governatore della Liguria Giovanni Toti, alla fine non esclude che la candidatura rifugio sia quella di Mario Draghi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - LegaSalvini : QUIRINALE, #SALVINI: «STAVOLTA I NUMERI OFFRONO L’ONORE E L’ONERE DI AVANZARE UN CANDIDATO AL CENTRODESTRA» - LegaSalvini : NON ACCETTIAMO VETI DA NESSUNO, SALVINI A VALANGA SUL QUIRINALE - danielagiosue : RT @NatangeloM: Problemi di autostima #salvini #lega #quirinale #verdini #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natange… - francescacuore6 : RT @LaPrimaManina: Attento Salvini! Dopo le tue ultime esternazioni sul piano B per il Quirinale, forse ti stacca un orecchio! https://t.co… -