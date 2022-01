Quirinale, Salvini: “Lega sosterrà Berlusconi, se formalizzerà la sua candidatura” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Lega sosterrà Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale solo se la sua candidatura sarà formalizzata. Ciò avverrà dopo una verifica delle condizioni. Ma Matteo Salvini su questo è fermo: una decisone dovrà essere presa “prima che si cominci a votare la prossima settimana”, riporta il Corriere della Sera. LEGGI ANCHE: Proteste no Green pass L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) LaSilvionella corsa alsolo se la suasarà formalizzata. Ciò avverrà dopo una verifica delle condizioni. Ma Matteosu questo è fermo: una decisone dovrà essere presa “prima che si cominci a votare la prossima settimana”, riporta il Corriere della Sera. LEGGI ANCHE: Proteste no Green pass L'articolo proviene da Inews24.it.

