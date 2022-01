Quirinale, Renzi “Berlusconi non ha alcuna chance” (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Berlusconi non ha alcuna chance di fare il presidente della Repubblica, diciamolo chiaramente, è circondato da gente che ne asseconda i disegni e i sogni, ma che i numeri non ci siano non è una nostra constatazione ma del vertice di centrodestra di venerdì scorso”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda. “Penso che anche per loro sia una operazione di alto rischio perchè Berlusconi porta il centrodestra a sbattere se insiste, non riesco a capire come non possano fermarsi e guardare i numeri e la realtà”, ha aggiunto. “Penso che Salvini e Meloni nelle prossime ore parleranno con Berlusconi perchè i numeri non ci sono. Appena finito questo show andremo a verificare se il centrodestra vorrà utilizzare l’occasione storica per proporre un nome o ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “non hadi fare il presidente della Repubblica, diciamolo chiaramente, è circondato da gente che ne asseconda i disegni e i sogni, ma che i numeri non ci siano non è una nostra constatazione ma del vertice di centrodestra di venerdì scorso”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, a Radio Leopolda. “Penso che anche per loro sia una operazione di alto rischio perchèporta il centrodestra a sbattere se insiste, non riesco a capire come non possano fermarsi e guardare i numeri e la realtà”, ha aggiunto. “Penso che Salvini e Meloni nelle prossime ore parleranno conperchè i numeri non ci sono. Appena finito questo show andremo a verificare se il centrodestra vorrà utilizzare l’occasione storica per proporre un nome o ...

