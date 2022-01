Quirinale, l’appello di giuristi ed ex presidenti della Consulta: “La candidatura di Berlusconi è un’offesa alla dignità della Repubblica” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Riteniamo un’offesa alla dignità della Repubblica e di milioni di cittadini italiani” la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Lo si legge in un appello ai grandi elettori del capo dello Stato promosso dalla fondazione Lelio e Lisli Basso – uno dei più prestigiosi centri internazionali di ricerca e formazione culturale – redatto dai tre giuristi Luigi Ferrajoli, Gaetano Azzariti e Franco Ippolito. A firmarlo già tre ex presidenti della Corte Costituzionale – Valerio Onida, Gustavo Zagrebelsky e Gaetano Silvestri – e molti altri autorevoli costituzionalisti e studiosi di diritto (tra cui Paolo Caretti, Lorenza Carlassare, Mario Dogliani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Riteniamoe di milioni di cittadini italiani” ladi Silvioal. Lo si legge in un appello ai grandi elettori del capo dello Stato promosso dfondazione Lelio e Lisli Basso – uno dei più prestigiosi centri internazionali di ricerca e formazione culturale – redatto dai treLuigi Ferrajoli, Gaetano Azzariti e Franco Ippolito. A firmarlo già tre exCorte Costituzionale – Valerio Onida, Gustavo Zagrebelsky e Gaetano Silvestri – e molti altri autorevoli costituzionalisti e studiosi di diritto (tra cui Paolo Caretti, Lorenza Carlassare, Mario Dogliani, ...

