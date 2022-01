Quirinale, il politologo Tarchi: «Verdini ha ragione, Salvini si gioca la carriera se continua ad assecondare Berlusconi» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Parla il politologo fiorentino fra i più esperti dei rapporti nel centrodestra: Berlusconi rischia di sprofondare nel ridicolo con quelle telefonate a caccia di voti. Il profilo di Casellati può evitare il disastro. Il kingmaker deve essere il leghista, ma visti i flop da manovratore potrebbe fallire Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 17 gennaio 2022) Parla ilfiorentino fra i più esperti dei rapporti nel centrodestra:rischia di sprofondare nel ridicolo con quelle telefonate a caccia di voti. Il profilo di Casellati può evitare il disastro. Il kingmaker deve essere il leghista, ma visti i flop da manovratore potrebbe fallire

