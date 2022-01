Quirinale, i delegati del Trentino-Alto Adige sono Maurizio Fugatti (Lega), Nogler (Svp) e Ferrari (Pd). Martedì votano Emilia e Toscana (Di lunedì 17 gennaio 2022) È il Trentino-Alto Adige la diciottesima regione su venti ad aver scelto i deLegati per l’elezione del presidente della Repubblica, in programma dal 24 gennaio a Roma. Come di consueto, sono stati designati il presidente della Regione (ruolo che nell’alternanza tra le due Province spetta al momento a Maurizio Fugatti, leghista presidente della Provincia autonoma di Trento), il presidente del Consiglio regionale (Josef Nogler, Svp) e un rappresentante dell’opposizione (Sara Ferrari, Pd). Fugatti ha raccolto 33 voti, Nogler 29 e Ferrari 22. “Porteremo all’attenzione del dibattito in atto la necessità di un presidente che abbia a cuore le autonomie speciali. Serve un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) È illa diciottesima regione su venti ad aver scelto iper l’elezione del presidente della Repubblica, in programma dal 24 gennaio a Roma. Come di consueto,stati designati il presidente della Regione (ruolo che nell’alternanza tra le due Province spetta al momento a, leghista presidente della Provincia autonoma di Trento), il presidente del Consiglio regionale (Josef, Svp) e un rappresentante dell’opposizione (Sara, Pd).ha raccolto 33 voti,29 e22. “Porteremo all’attenzione del dibattito in atto la necessità di un presidente che abbia a cuore le autonomie speciali. Serve un ...

