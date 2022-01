Quirinale, gli ex M5s indicano Paolo Maddalena. Lui: "Torniamo alla Lira" (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Sono lieto che il mio nome sia uscito per un ruolo così importante". L'ex magistrato Paolo Maddalena commenta così, ai microfoni di 'Un giorno da pecora', la candidatura a presidente della Repubblica ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Sono lieto che il mio nome sia uscito per un ruolo così importante". L'ex magistratocommenta così, ai microfoni di 'Un giorno da pecora', la candidatura a presidente della Repubblica ...

Advertising

francesca_flati : Silvio #Berlusconi non avrà i nostri voti. Lo dico forte e chiaro, non possiamo accettare un pregiudicato per fro… - ItaliaViva : Se #Berlusconi mi chiama gli dirò in faccia perché non lo voterò al Quirinale. La sua candidatura porta il centrode… - you_trend : Scommesse sul #Quirinale: per i bookmakers Draghi sarebbe il più quotato (1.50). Seguono Berlusconi (7.00) e Mattar… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Lo scostamento di bilancio non può attendere il Quirinale. Fassina: “Gli effetti della pandemia si fanno sentire sempre… - CiccioniSe : RT @LGmarangon: La foto di un condannato per frode fiscale candidato al Quirinale, consigliato da un condannato per bancarotta fraudolenta… -