Advertising

LaStampa : Quirinale, Giannini: 'Berlusconi? Se gli alleati vogliono fermarlo, lo facciano ora o crolla tutto' - serenel14278447 : Quirinale, Giannini: 'Berlusconi? Se gli alleati vogliono fermarlo, lo facciano ora o crolla tutto' - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: L'andamento della pandemia si ripercuote anche sul voto per il Quirinale. Si cerca di definire le regole, tenendo conto degl… - VercesiErnesto : RT @ilgiornale: Quindi, oggi...: la corsa al Quirinale, la sentenza della Cassazione e il presidente dell'Europarlamento - Radio1Rai : L'andamento della pandemia si ripercuote anche sul voto per il Quirinale. Si cerca di definire le regole, tenendo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Giannini

La Stampa

Quarto: ritwittare indignati una frase a caso di Massimo, tipo "Berlusconi? È offensivo ... con Berlusconi all'Italia invece continuerà a vivere né più né meno - o magari meglio - ...Alle elezioni successive, che in un solo scrutinio porteranno Francesco Cossiga al, oltre ... candidata dal movimento dell'Uomo qualunque, guidato dal commediografo Guglielmo. ...di Redazione Politica Le prime donne a essere votate seppure senza esito durante uno scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica sono state Camilla Cederna, Eleonora Moro e Ines Boffardi, ..."Il paese ormai è maturo" per un presidente donna, si sente ripetere a ogni cambio di presidenza. Ma il Parlamento non rispecchia il refrain ...