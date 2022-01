Quirinale, fonti Forza Italia: “Dichiarazioni Salvini in linea con impegni presi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Le Dichiarazioni di Matteo Salvini sono in linea con gli impegni presi e l’accordo raggiunto alla riunione dei leader del centrodestra di venerdì scorso”. Lo sottolineano fonti di Forza Italia, dopo che il leader leghista è intervenuto sul tema del Quirinale, parlando di una proposta della Lega che arriverà la prossima settimana. “Come ripetuto in più occasioni, il centrodestra affronterà l’elezione del presidente della Repubblica – come tutti i prossimi appuntamenti elettorali – unito e saprà esprimere un candidato all’altezza”, ribadiscono le fonti azzurre. “Non c’è dubbio che il profilo del presidente Silvio Berlusconi sia quello più autorevole. Ogni tentativo di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ledi Matteosono incon glie l’accordo raggiunto alla riunione dei leader del centrodestra di venerdì scorso”. Lo sottonodi, dopo che il leader leghista è intervenuto sul tema del, parlando di una proposta della Lega che arriverà la prossima settimana. “Come ripetuto in più occasioni, il centrodestra affronterà l’elezione deldente della Repubblica – come tutti i prossimi appuntamenti elettorali – unito e saprà esprimere un candidato all’altezza”, ribadiscono leazzurre. “Non c’è dubbio che il profilo deldente Silvio Berlusconi sia quello più autorevole. Ogni tentativo di ...

