**Quirinale: figlio Andreotti, 'Berlusconi non arrivi a scontro, mio padre avrebbe evitato conta'** (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen .(Adnkronos) - "Non so quanto Berlusconi sia intenzionato ad andare fino in fondo, capisco che essere eletto Presidente della Repubblica per lui sarebbe una rivincita, ma non è più un bambino e se non è sicuro di riuscire il rischio di una sconfitta sarebbe più dannoso. Per l'amor di Dio, ciascuno è libero di fare quello che ritiene opportuno, ma credo che mio padre non sarebbe andato allo scontro o alla conta dei voti". Lo dice all'Adnkronos Stefano Andreotti, figlio del sette volte presidente del Consiglio, in vista dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. "Penso che diventare Capo dello Stato non sia stata la massima aspirazione per mio padre -aggiunge- non credo volesse chiudersi nel palazzo del Quirinale, ritengo che per lui sia stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen .(Adnkronos) - "Non so quantosia intenzionato ad andare fino in fondo, capisco che essere eletto Presidente della Repubblica per lui sarebbe una rivincita, ma non è più un bambino e se non è sicuro di riuscire il rischio di una sconfitta sarebbe più dannoso. Per l'amor di Dio, ciascuno è libero di fare quello che ritiene opportuno, ma credo che mionon sarebbe andato alloo alladei voti". Lo dice all'Adnkronos Stefanodel sette volte presidente del Consiglio, in vista dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. "Penso che diventare Capo dello Stato non sia stata la massima aspirazione per mio-aggiunge- non credo volesse chiudersi nel palazzo del Quirinale, ritengo che per lui sia stata ...

