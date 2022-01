**Quirinale: Fico lavora per correttezza lavori, no a speculazioni su candidatura Cav** (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Quanto pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica è scorretto e fuorviante. La decisione sulla lettura delle schede sarà adottata dal presidente Fico a garanzia della correttezza e del buon andamento dei lavori per l'elezione del Presidente della Repubblica. Questo è l'obiettivo che ha ispirato anche i predecessori. Non ha dunque nulla a che vedere con le singole personalità e qualunque speculazione politica sulle modalità di scrutinio è in totale malafede". Lo precisa il portavoce del presidente della Camera dei deputati, riguardo ad un articolo sulla presunta volontà di Fico di frenare la candidatura di Silvio Berlusconi impedendo la riconoscibilità delle schede. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Quanto pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica è scorretto e fuorviante. La decisione sulla lettura delle schede sarà adottata dal presidentea garanzia dellae del buon andamento deiper l'elezione del Presidente della Repubblica. Questo è l'obiettivo che ha ispirato anche i predecessori. Non ha dunque nulla a che vedere con le singole personalità e qualunque speculazione politica sulle modalità di scrutinio è in totale malafede". Lo precisa il portavoce del presidente della Camera dei deputati, riguardo ad un articolo sulla presunta volontà didi frenare ladi Silvio Berlusconi impedendo la riconoscibilità delle schede.

