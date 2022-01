Quirinale: De Poli, 'centrodestra compatto, no a veti sinistra' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Sul Quirinale il centrodestra giocherà la carta della coesione e della compattezza. Uniti diciamo no ai veti della sinistra". Lo afferma il senatore e presidente Udc, Antonio De Poli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Sulilgiocherà la carta della coesione e della compattezza. Uniti diciamo no aidella". Lo afferma il senatore e presidente Udc, Antonio De

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: De Poli, 'centrodestra compatto, no a veti sinistra'... - UdcIta : #Quirinale: @AntonioDePoli #Udc, #centrodestra giocherà coesione e compattezza - dina_poli : RT @Entreri_Arnodas: Vorrei al Quirinale una persona non solo di grande esperienza istituzionale e credibilità, ma che sia anche pacata, eq… - vittorio_poli : RT @ebreieisraele: Ciriaco #deMita viene riesumato ed in un video stronca #Berlusconi al #Quirinale. Costui oltre a migliaia di clamorosi d… - vittorio_poli : RT @ArturoP66023286: -