Quirinale, 7 giorni al voto. Letta sfida il centrodestra: "Siete in un vicolo cieco"

Il segretario del Pd: no a Berlusconi. "Il ruolo di Draghi va tutelato". Forza Italia: "Il Cavaliere non è divisivo". Ma Salvini e Meloni tacciono

