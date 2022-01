“Quarta Repubblica”: ospite di Nicola Porro il governatore Luca Zaia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa sera, lunedì 17 gennaio, a “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda su Retequattro in prima serata, ospite di Nicola Porro sarà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra i temi principali affrontati nel corso della puntata: la corsa per il Quirinale a una settimana esatta dall’inizio delle votazioni, ospedali, aziende e famiglie alle prese con i casi di positività e le limitazioni anti-contagio, nuove testimonianze sulle violenze contro giovani donne a Milano la notte di Capodanno, le ultime novità sul giallo della morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione del Monte Paschi di Siena. Il faccia a faccia della settimana sarà con il presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia Radek ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Questa sera, lunedì 17 gennaio, a “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda su Retequattro in prima serata,disarà il presidente della Regione Veneto. Tra i temi principali affrontati nel corso della puntata: la corsa per il Quirinale a una settimana esatta dall’inizio delle votazioni, ospedali, aziende e famiglie alle prese con i casi di positività e le limitazioni anti-contagio, nuove testimonianze sulle violenze contro giovani donne a Milano la notte di Capodanno, le ultime novità sul giallo della morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione del Monte Paschi di Siena. Il faccia a faccia della settimana sarà con il presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia Radek ...

