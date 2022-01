Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 17 gennaio 2022: temi e ospiti di stasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna, come ogni lunedì, il classico appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità condotto da Nicola Porro. Questa sera nel talk show interverrà Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto, e tra i temi principali si affronteranno: la corsa per il Quirinale a una settimana dalle votazioni, la pandemia che continua a correre, le limitazioni anti-contagio. Quarta Repubblica anticipazioni 17 gennaio 2022: temi e servizi di stasera E ancora, si tornerà sulle violenze contro le giovani donne a Milano, la notte di Capodanno, con tante testimonianze. Ultime novità, poi, sul giallo della morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione dei Monti Paschi di Siena. Il faccia a faccia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Torna, come ogni lunedì, il classico appuntamento con, il programma di approfondimento e attualità condotto da Nicola Porro. Questa sera nel talk show interverrà Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto, e tra iprincipali si affronteranno: la corsa per il Quirinale a una settimana dalle votazioni, la pandemia che continua a correre, le limitazioni anti-contagio.17e servizi diE ancora, si tornerà sulle violenze contro le giovani donne a Milano, la notte di Capodanno, con tante testimonianze. Ultime novità, poi, sul giallo della morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione dei Monti Paschi di Siena. Il faccia a faccia ...

