“Quarta Repubblica”: anticipazioni di lunedì 17 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Quarta Repubblica” torna questa sera, lunedì 17 gennaio con un nuovo appuntamento in onda su Retequattro in prima serata condotto da Nicola Porro lunedì 17 gennaio, a “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda su Retequattro in prima serata, ospite di Nicola Porro sarà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra i temi principali affrontati nel corso della puntata: la corsa per il Quirinale a una settimana esatta dall’inizio delle votazioni, ospedali, aziende e famiglie alle prese con i casi di positività e le limitazioni anti-contagio, nuove testimonianze sulle violenze contro giovani donne a Milano la notte di Capodanno, le ultime novità sul giallo della morte di David Rossi, il responsabile della ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) “” torna questa sera,17con un nuovo appuntamento in onda su Retequattro in prima serata condotto da Nicola Porro17, a “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda su Retequattro in prima serata, ospite di Nicola Porro sarà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra i temi principali affrontati nel corso della puntata: la corsa per il Quirinale a una settimana esatta dall’inizio delle votazioni, ospedali, aziende e famiglie alle prese con i casi di positività e le limitazioni anti-contagio, nuove testimonianze sulle violenze contro giovani donne a Milano la notte di Capodanno, le ultime novità sul giallo della morte di David Rossi, il responsabile della ...

Advertising

repubblica : Covid, ecco perche' la quarta dose del vaccino potrebbe non essere una buona idea - VittorioSgarbi : Alle 23,00 in diretta su Rete 4 per 'Quarta Repubblica'. Io sarò in collegamento da Arcore (non chiedetemi perché)… - _Claudio_C_ : @l_angiolini @andliuz La terza o quarta repubblica delle banane ?????? - spe1977 : RT @Ludarge: …e siamo alla quarta solo per i fragili. A La Repubblica le finestre di Overton sono tutte spalancate. - andliuz : RT @l_angiolini: la terza o quarta repubblica rincomincia dalle lettere segrete che vanno su tutti i giornali tipo il giorno della marmot… -