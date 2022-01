Quarta dose: per Andrea Crisanti ci sono problemi economici e fisici (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si discute in questi giorni, data la vasta diffusione di Omicron, se è necessaria o meno una Quarta dose di vaccini. Per il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova Andrea Crisanti la Quarta dose comporterebbe un aggravio sul servizio sanitario nazionale ed il nostro fisico non sarebbe tarato per un una nuova vaccinazione in poco tempo. Andrea Crisanti e la Quarta dose “Fare un vaccino ogni quattro mesi pone un aggravio sul servizio sanitario nazionale senza precedenti In quattro mesi devi vaccinare 40 milioni di persone, dieci al mese. Non è sostenibile a lungo termine. Il nostro fisico non è tarato per subire quattro vaccinazioni ogni anno”. È quanto dichiarato da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si discute in questi giorni, data la vasta diffusione di Omicron, se è necessaria o meno unadi vaccini. Per il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padovalacomporterebbe un aggravio sul servizio sanitario nazionale ed il nostro fisico non sarebbe tarato per un una nuova vaccinazione in poco tempo.e la“Fare un vaccino ogni quattro mesi pone un aggravio sul servizio sanitario nazionale senza precedenti In quattro mesi devi vaccinare 40 milioni di persone, dieci al mese. Non è sostenibile a lungo termine. Il nostro fisico non è tarato per subire quattro vaccinazioni ogni anno”. È quanto dichiarato da ...

