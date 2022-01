Quarantena | le nuove regole per scuola | asintomatici | booster e contatti a basso rischio

Advertising

lorepregliasco : Le nuove regole su isolamento e quarantena in Svizzera fanno impallidire quelle italiane o quelle americane, molto… - salutegreen24 : Quarantena covid, come funziona adesso? E come potrebbe cambiare? Il governo ha già messo mano, con un decreto legg… - lifestyleblogit : Quarantena covid, nuove misure: terza dose, asintomatici, contatti - - lifestyleblogit : Quarantena covid, nuove misure: terza dose, asintomatici, contatti - - infoitinterno : Quarantena, cosa sapere: positivi, asintomatici, booster, contatti a basso rischio. Le nuove regole -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena nuove

ilmessaggero.it

Stop aprecauzionale: per chi? Lenorme sullaper le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, ...Si sta discutendo se ad esempio eliminare laper le persone positive asintomatiche che ... questo per non portare il Paese versochiusure. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo ...L’Asl Cn2 comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid sono 56 di cui 5 in terapia intensiva. I residenti albesi vaccinati sono 25.287 con almeno una dose, 23.020 con due dosi e 13.68 ...ARRONE – Il rientro in classe con tracciamento, ha scovato nuovi positivi. Bambini che non hanno potuto sedersi tra i banchi di scuola insieme ai loro compagni: messi in quarantena prima ...