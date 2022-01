Quarantena covid ridotta con terza dose vaccino, cosa dicono esperti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ridurre la Quarantena per chi ricevuto la terza dose di vaccino anti-covid. E’ possibile? E se sì, solo per gli asintomatici o anche per chi ha sintomi? Ecco cosa ne pensano gli esperti. Pregliasco Ridurre la Quarantena “a 5 giorni è una transizione verso una nuova normalità. E’ un po’ un destino di convivenza, sapendo che effettivamente il dato anche di Omicron ribadisce una presenza e una contagiosità concentrata nei giorni”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, promuove l’ipotesi di una riduzione del periodo di isolamento per i vaccinati contro covid-19 che hanno ricevuto anche la dose booster. “E’ chiaro – specifica l’esperto – che ci sono dei margini di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ridurre laper chi ricevuto ladianti-. E’ possibile? E se sì, solo per gli asintomatici o anche per chi ha sintomi? Eccone pensano gli. Pregliasco Ridurre la“a 5 giorni è una transizione verso una nuova normalità. E’ un po’ un destino di convivenza, sapendo che effettivamente il dato anche di Omicron ribadisce una presenza e una contagiosità concentrata nei giorni”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, promuove l’ipotesi di una riduzione del periodo di isolamento per i vaccinati contro-19 che hanno ricevuto anche labooster. “E’ chiaro – specifica l’esperto – che ci sono dei margini di ...

