Quarantena Covid: le Regioni chiedono subito nuove regole. Cambia tutto? (Di lunedì 17 gennaio 2022) La penisola è divisa in colori, proprio come lo scorso inverno. C'è chi si è appena colorato di giallo come la Campania, e chi – come la Val d'Aosta – assume il colore arancione. Tuttavia a livello nazionale, la situazione permane incerta e sono probabili altre novità sul piano dei colori da qui a fine gennaio. L'obiettivo è quello di trovare un compromesso tra esigenze legate al lavoro e alla produzione e esigenze di natura sanitaria, in un contesto in cui ormai la stragrande maggioranza dei cittadini ha fatto almeno una dose di vaccino. In particolare, le Regioni chiedono al Governo di introdurre novità in tema di Quarantena Covid, anche in considerazione del fatto che – secondo la tesi dei governatori regionali – si può permettere un più ampio margine di mobilità e di esercizio delle attività ...

