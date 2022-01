Quanto dovresti lavare gli asciugamani? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli asciugamani possono diventare facilmente un covo di germi e batteri, specialmente se li si usa spesso. Secondo Quanto riportato dal team di Bed Threads, azienda che produce lenzuola e biancheria da bagno, li si dovrebbe lavare ogni tre utilizzi, o al massimo cinque. Gli asciugamani da bagno umidi sono l’ambiente perfetto per la proliferazione dei batteri, e i più comuni sono l’escherichia coli, i coliformi e la salmonella. Gli asciugamani usati più di frequente, ad esempio quelli per le mani, restano umidi a lungo e per questo bisognerebbe lavarli con più frequenza degli altri. Secondo Bed Threads, una volta utilizzato si dovrebbe appendere l’asciugamano all’aperto in luogo ventilato, in modo che possa asciugarsi completamente prima di essere riutilizzato. Se l’asciugamano resta umido tra un ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 17 gennaio 2022) Glipossono diventare facilmente un covo di germi e batteri, specialmente se li si usa spesso. Secondoriportato dal team di Bed Threads, azienda che produce lenzuola e biancheria da bagno, li si dovrebbeogni tre utilizzi, o al massimo cinque. Glida bagno umidi sono l’ambiente perfetto per la proliferazione dei batteri, e i più comuni sono l’escherichia coli, i coliformi e la salmonella. Gliusati più di frequente, ad esempio quelli per le mani, restano umidi a lungo e per questo bisognerebbe lavarli con più frequenza degli altri. Secondo Bed Threads, una volta utilizzato si dovrebbe appendere l’asciugamano all’aperto in luogo ventilato, in modo che possa asciugarsi completamente prima di essere riutilizzato. Se l’asciugamano resta umido tra un ...

