Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, l’Italia sorride: la Fifa cancella le diffide per gli spareggi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Buone notizie per l’Italia e per le altre undici squadre coinvolte negli spareggi per l’accesso ai Mondiali 2022 in Qatar. Per le sfide di marzo, infatti, su pressioni della Uefa la Fifa ha deciso di cancellare le diffide pendenti, dunque nessun calciatore che dovesse essere ammonito nella semifinale, rischierebbe poi di saltare la finale in caso di qualificazione. Non si tratta di un’operazione retroattiva, visto che chi era già squalificato salterà il primo impegno negli spareggi, come per esempio Ibrahimovic. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Buone notizie pere per le altre undici squadre coinvolte negliper l’accesso aiin. Per le sfide di marzo, infatti, su pressioni della Uefa laha deciso dire lependenti, dunque nessun calciatore che dovesse essere ammonito nella semifinale, rischierebbe poi di saltare la finale in caso di qualificazione. Non si tratta di un’operazione retroattiva, visto che chi era già squalificato salterà il primo impegno negli, come per esempio Ibrahimovic. SportFace.

