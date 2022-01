Pulire i vetri senza aloni in modo naturale: ecco come fare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una delle cose che davvero non sopporto sono i vetri sporchi. E sembra assurdo che ogni volta che li faccio tornare brillanti, mia figlia di due anni e mezzo decide di appoggiarci le dita sporche di cibo. Per non parlare, poi, dei nostri due gatti che si mettono a leccarli (perché poi? Io non l’ho mai capito. Neanche li lavassi con il macinato di carne!) E’ così che, tra una passata e l’altra, ho deciso di dedicarmi oggi a tutti quelli che sono alla ricerca di un sistema efficace per Pulire i vetri senza aloni in modo naturale. come Pulire i vetri senza lasciare aloni? Innanzitutto prima di iniziare con la pulizia vera e propria, è necessario procurarsi gli strumenti adatti. ... Leggi su mammashoponline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una delle cose che davvero non sopporto sono isporchi. E sembra assurdo che ogni volta che li faccio tornare brillanti, mia figlia di due anni e mezzo decide di appoggiarci le dita sporche di cibo. Per non parlare, poi, dei nostri due gatti che si mettono a leccarli (perché poi? Io non l’ho mai capito. Neanche li lavassi con il macinato di carne!) E’ così che, tra una passata e l’altra, ho deciso di dedicarmi oggi a tutti quelli che sono alla ricerca di un sistema efficace perinlasciare? Innanzitutto prima di iniziare con la pulizia vera e propria, è necessario procurarsi gli strumenti adatti. ...

Advertising

andreascan76 : @flayawa per pulire i vetri - moilolitasa : È troppo satisfying pulire i vetri della macchina - raelmc1 : @BonomiAllegra @ilmessaggeroit giornale stupido, titolo stupido... ma poiché il messaggero oramai si acquista solo… - salvo_costadura : @Gazzetta_it Giornale neanche buono per pulire i vetri - Biancanevermind : @rosedizucchero Uh sì, io ho proprio il vaporetto Polti, pazzesco ovunque ma soprattutto per pulire i vetri, non so come facessi prima -