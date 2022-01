Probabile formazione Milan: Pioli ne cambia 6 contro lo Spezia | VIDEO (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ecco la Probabile formazione del Milan per la partita contro lo Spezia, valida per la 22^ giornata di Serie A. Le ultime notizie Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ecco ladelper la partitalo, valida per la 22^ giornata di Serie A. Le ultime notizie

Advertising

MatteoBarzaghi : Probabile formazione Inter. D’Ambrosio in difesa con Skriniar e Bastoni. Torna Darmian a dx, a sin c’è Perisic. In… - MatteoBarzaghi : #InterLazio formazione probabile: SDB dietro. Dumfries e Perisic in fascia. Gagliardini con Barella e Brozovic in m… - infoitsport : Juve, la probabile formazione contro la Sampdoria: c'è Morata - Luxgraph : Juve, la probabile formazione contro la Sampdoria: c'è Morata - FabPluto : « Piena emergenza »…. Pioli ne cambia 6: Milan così contro lo Spezia @gazzetta -