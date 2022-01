Principe Harry | parole forti contro la corona

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ancoralada parte del. Il reale minaccia di avviare un’azione legale. Ecco perché Non c’è pace tra ile la famiglia reale inglese. Dopo alcuni mesi di, apparente, calma arriva un nuova notizia che sconvolge i sudditi del Regno e della regina Elisabetta. Pare esserci in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Per la prima volta nella storia della famiglia reale del Regno Unito, uno dei membri ha ufficialmente fatto causa alla regina Elisabetta . Si tratta del, sul quale il Mail on Sunday è entrato a gamba tesa, definendolo 'un piagnucoloso, patetico, noioso piccolo ingrato' . Questo perché il marito di Meghan Markle, dopo la Brexit e il ...e William sono da sempre molto diversi e la loro esistenza ne è stata la dimostrazione. Il primogenito delCarlo e di Lady Diana infatti ha seguito alla lettera i dettami di Palazzo, ...Altre novità per la coppia Harry e Meghan: dopo solo 18 mesi, i duchi di Sussex hanno messo in vendita l'abitazione in California.LONDRA - Piers Morgan torna a scagliarsi contro i Sussex. Le sue parole di fuoco dopo la celebre intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey avevano portato alla fine della sua conduzione di "Good Mo ...