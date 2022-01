Premier League: il riassunto della 22° giornata (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella ventiduesima giornata di Premier League tra gare rinviate e big match è successo di tutto. In primis, il Manchester City ha confermato di essere la prima della classe battendo il Chelsea, ora fermo a quota 43 punti. Il Liverpool tiene la scia dei Citisenz ma la distanza è ancora troppo netta: i Reds si sono sbarazzati 3-0 della matricola Brentford nonostante le assenze dovute alla coppa d’Africa. Altri risultati importanti provengono da Norwich, dove i canarini hanno superato l’Everton e costretto la dirigenza ad esonerare Benitez, e da Wolverhampton in cui i lupi hanno superato 3-1 il Southampton. Vince anche il Leeds, 3-0 contro il favorito West Ham, mentre l’Aston Villa targato Coutinho stoppa in casa il Manchester United 2-2. Premier League: i risultati ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella ventiduesimaditra gare rinviate e big match è successo di tutto. In primis, il Manchester City ha confermato di essere la primaclasse battendo il Chelsea, ora fermo a quota 43 punti. Il Liverpool tiene la scia dei Citisenz ma la distanza è ancora troppo netta: i Reds si sono sbarazzati 3-0matricola Brentford nonostante le assenze dovute alla coppa d’Africa. Altri risultati importanti provengono da Norwich, dove i canarini hanno superato l’Everton e costretto la dirigenza ad esonerare Benitez, e da Wolverhampton in cui i lupi hanno superato 3-1 il Southampton. Vince anche il Leeds, 3-0 contro il favorito West Ham, mentre l’Aston Villa targato Coutinho stoppa in casa il Manchester United 2-2.: i risultati ...

