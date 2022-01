Povia contro chi si contagia volutamente: “I Covid party per evitare il vaccino sono una follia” (video) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo Stato non deve “fomentare” più “terrorismo”, “aggressività” e “confusione” e non lasci a casa i medici non vaccinati. E’ la richiesta che arriva dal cantante Povia, dopo le manifestazioni dei no vax e no green pass che si sono svolte in diverse città nei giorni scorsi. Il cantautore, parlando con l’Adnkronos, sottolinea fin da subito il fatto che sia “folle giocare con il Sars-Cov2” riferendosi ai cosiddetti “Covid party” che permetterebbero agli over 50 di infettarsi e quindi di avere, una volta guariti, la carta verde senza essersi sottoposti alla vaccinazione. “Avendo terrore del Covid, ma molto di più di un vaccino efficace solo per qualche settimana – spiega infatti Povia – penso sia folle giocare con il Sars-Cov2 perché se prende in maniera forte in una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo Stato non deve “fomentare” più “terrorismo”, “aggressività” e “confusione” e non lasci a casa i medici non vaccinati. E’ la richiesta che arriva dal cantante, dopo le manifestazioni dei no vax e no green pass che sisvolte in diverse città nei giorni scorsi. Il cantautore, parlando con l’Adnkronos, sottolinea fin da subito il fatto che sia “folle giocare con il Sars-Cov2” riferendosi ai cosiddetti “” che permetterebbero agli over 50 di infettarsi e quindi di avere, una volta guariti, la carta verde senza essersi sottoposti alla vaccinazione. “Avendo terrore del, ma molto di più di unefficace solo per qualche settimana – spiega infatti– penso sia folle giocare con il Sars-Cov2 perché se prende in maniera forte in una ...

