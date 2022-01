Postepay, attenzione a questo messaggio: così vi svuotano il conto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Spunta un nuovo pericolo per tutti i possessori di una Postepay. Un messaggio mette in serio rischio il vostro conto: come difendersi. Non finiscono mai i pericoli per i possessori di una Postepay. Un nuovo messaggio truffa sta ingannando milioni di utenti. Andiamo quindi a vedere come riconoscerlo e soprattutto come difendersi dal nuovo raggiro. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Spunta un nuovo pericolo per tutti i possessori di una. Unmette in serio rischio il vostro: come difendersi. Non finiscono mai i pericoli per i possessori di una. Un nuovotruffa sta ingannando milioni di utenti. Andiamo quindi a vedere come riconoscerlo e soprattutto come difendersi dal nuovo raggiro. L'articolo proviene da Inews24.it.

__Vale0__ : RT @WillHerondaleJM: ??raga fate sempre attenzione quando vi arrivano messaggi in cui vi dicono che il vostro pacco amazon è stato fermato… - mashkyufriends : RT @WillHerondaleJM: ??raga fate sempre attenzione quando vi arrivano messaggi in cui vi dicono che il vostro pacco amazon è stato fermato… - gabrielepx : RT @WillHerondaleJM: ??raga fate sempre attenzione quando vi arrivano messaggi in cui vi dicono che il vostro pacco amazon è stato fermato… - camomilla19 : RT @WillHerondaleJM: ??raga fate sempre attenzione quando vi arrivano messaggi in cui vi dicono che il vostro pacco amazon è stato fermato… - Vudoppio : RT @WillHerondaleJM: ??raga fate sempre attenzione quando vi arrivano messaggi in cui vi dicono che il vostro pacco amazon è stato fermato… -