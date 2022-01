Pomezia | ‘Bando Periferie’ | 8 milioni per la riqualificazione di Santa Palomba

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Al via oggi 17 gennaio 2022 i lavori didifinanziati grazie al Bando Periferie di Città Metropolitana di Roma Capitale per un totale di 8di euro. A dare il via ufficiale al cantiere il Sindaco diAdriano Zuccalà e il Vice Sindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna, che insieme alla vice Sindaco diSimona Morcellini, ad alcuni rappresentanti del Consiglio comunale, agli Uffici tecnici e ad alcuni rappresentanti delle aziende del territorio hanno visitato i luoghi interessati dai lavori. Bando periferie: 8per ladi“Erano anni che l’area attendeva questi interventi, sempre promessi ma mai realizzati – spiega il ...