Playoff Mondiali | la Fifa cancella le ammonizioni pendenti e Mancini respira

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La Fifa ha deciso di azzerare i cartellini gialli ricevuti nelle qualificazioni in occasione degli spareggi per Qatar 2022. Erano 10 gli Azzurri in diffida

La Fifa ha accolto la richiesta della Uefa e ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione dei play off di qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar 2022.Una buona notizia per l' Italia di Roberto Mancini in vista deidi qualificazione ai prossimidi Qatar 2022 . La Fifa, accogliendo una richiesta presentata dalla Uefa, ha infatti deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti . Non ci saranno ...La Uefa ha chiesto alla Fifa, ottenendo l'assenso, di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione dei play off di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Da questo momento ...La Uefa ha chiesto alla Fifa, ottenendo l'assenso, di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione dei play off di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Da questo momento ...