Playoff Mondiali 2022 Qatar: FIFA cancella tutte le ammonizioni pendenti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Su richiesta della UEFA, la FIFA ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione dei Playoff di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Buone notizie dunque per l’Italia di Mancini, che aveva ben dieci giocatori in diffida: Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toli e Tonali. Gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord a Palermo il 24 marzo per poi giocarsi l’accesso al Mondiale il 29 marzo contro una tra Portogallo o Turchia in caso di successo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Su richiesta della UEFA, laha deciso direlein occasione deidi qualificazione aiin. Buone notizie dunque per l’Italia di Mancini, che aveva ben dieci giocatori in diffida: Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toli e Tonali. Gli azzurri affronteranno la Macedonia del Nord a Palermo il 24 marzo per poi giocarsi l’accesso al Mondiale il 29 marzo contro una tra Portogallo o Turchia in caso di successo. SportFace.

